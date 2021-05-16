غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تنويهاً بشأن دعوات الكترونية من جهات مشبوهة للتبرع للقطاع





وأهاب بأبناء شعبنا الراغبين في تقديم الجهود الإغاثية وتوفير دعم لها أن يتم هذا الأمر بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتوجيه الاستفادة من المساعدات ومنعا للوقوع في مساءلة قانونية.





رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إنه تم رصد دعوات للتبرع لغزة، يقوم بها أشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم نشر أرقام حسابات بنكية.وحذر في تنويه وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المتعاطفين والمناصرين لقضيتنا من الوقوع ضحية نصب واحتيال من جهات مشبوهة تحت عنوان إغاثة شعبنا، أو التورط في حيل قد تقف خلفها مخابرات الاحتلال.ودعا "الإعلامي الحكومي"، إلى عدم التعاطي مع هذه الدعوات و"نؤكد أن عناوين العمل الإغاثي معروفة وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات المعتمدة لديها".