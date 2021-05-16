نتنياهو: سنواصل العملية العسكرية بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء

وتابع: "سنواصل العملية العسكرية في هذا الوقت بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء".

من جهته، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في مؤتمر مشترك، إن

من جهته، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في مؤتمر مشترك، إن لم تقم بتقدير شدة ردنا بشكل صحيح، مشيراً إلى أن "قطاع غزة يواجه قوة عسكرية ضخمة لم يعهدوها حتى يومنا هذا".

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية أفادت اليوم الأحد، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).





وأضافت: بأن الوزراء لم يناقشوا اقتراح وقف إطلاق النار.





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلت عن مسؤول سياسي قوله، إن (كابينت) لم يناقش وقف إطلاق النار، ولا يوجد اقتراح من هذا القبيل مطروح على الطاولة.





وأضافت القناة، بأن "قضية الأسرى والمفقودين تشكل دائمًا عنصرًا مهمًا في سياستنا".





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن قبيل اجتماعهم مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، قال رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة في بيان مشترك: "نريد استمرار العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وعدم إنهاءها حتى إعادة الجنود والأسرى الإسرائيليين من غزة".



