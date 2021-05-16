عاجل

  • طائرات الاحتلال تقصف منزلاً يعود لعائلة الشنباري فى بيت حانون شمال القطاع بطائرات الاستطلاع والطائرات والحربية

شؤون فلسطينية

بعد 4 ساعات ونصف.. انتهاء اجتماع (كابينت) دون مناقشة مقترح وقف إطلاق النار

بعد 4 ساعات ونصف.. انتهاء اجتماع (كابينت) دون مناقشة مقترح وقف إطلاق النار
نتنياهو وقادة من جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الأحد، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).

وأضافت: بأن الوزراء لم يناقشوا اقتراح وقف إطلاق النار.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلت عن مسؤول سياسي قوله، إن (كابينت) لم يناقش وقف إطلاق النار، ولا يوجد اقتراح من هذا القبيل مطروح على الطاولة.

وأضافت القناة، بأن "قضية الأسرى والمفقودين تشكل دائمًا عنصرًا مهمًا في سياستنا".

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن قبيل اجتماعهم مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، قال رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة في بيان مشترك: "نريد استمرار العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وعدم إنهاءها حتى إعادة الجنود والأسرى الإسرائيليين من  غزة".

وانعقد اليوم اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيلي (كابينت)، لبحث تطورات العملية العسكرية ضد غزة.

ووفق ما نقلت قناة (كان)، فإن تل أبيب تواصل رفضها لمناقشة التوصل لوقف إطلاق نار في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة (هأرتس) عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، قولهم: إن الضغوط الدولية ستجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار مع غزة قريباً.

كما نقلت إذاعة الجيش عن الوزير، عضو (كابينت)، يوآف غالنت: بأنه "يدعم الاستمرار في ضرب غزة بقوة مضاعفة لإبقاء المعركة التالية بعيدة سنوات"، وفق زعمه.

كما نقلت إذاعة الجيش عن الوزير وعضو (كابينت) تساحي هنغبي، قوله: إن عمليات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد غـزة مثيرة للإعجاب للغاية، على حد زعمه.

وتابع: "ليس من المنطقي إيقافها الآن، بل على العكس تمامًا، نحتاج مضاعفة الهجوم".

في السياق، قال موقع (واللا) الإسرائيلي نقلا عن الجنرال احتياط جيورا آيلاند: "آن الأوان لوقف العملية إن لم يكن لسلاح الجو أهداف أخرى..".

من جانبه، قال زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلائيل سموتريتش، إنه، يجب ألا تنتهي العملية ضد غـزة بأي حال من الأحوال باتفاق وقف إطلاق نار.

وأضاف: "يجب أن نوقفها فقط من جانب واحد بعد تدمير جميع مقار حماس في غـزة وجميع قدراتها العسكرية، بطريقة تجعلها تستغرق عقودًا للتعافي من الضربات".

وتابع: "كل شيء من الجو، لا داعي لإرسال جندي واحد لغزة".

وكان السفير، أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، قال إن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى تهدئة تامة.

وأكد، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن الجهود المصرية مستمرة وتغطي كامل جوانب استحقاقات التهدئة المنشودة، مضيفاً، أن "هناك تواصل مصري مع الأطراف الدولية المعنية وخصوصا الجانب الأمريكي".

وشدد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على أن "الأولوية حاليا هي للعمل على وقف التصعيد وحقن الدماء"، مضيفاً: "نطالب دوما بدفع مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وبعد التوصل إلى تهدئة تجب العودة إلى أصل المشكلة ومعالجته".

أخبار ذات صلة

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: لن نعود إلى معادلة تهدئة مقابل تهدئة

قيادي بـ "الجهاد": لن نعود إلى معادلة تهدئة مقابل تهدئة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعلن عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

"الداخلية" بغزة تعلن عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

استشهاد فتى من الخليل متأثرا بإصابته ليلة عيد الفطر

استشهاد فتى من الخليل متأثرا بإصابته ليلة عيد الفطر

استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو (1500) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة منذ شهر نيسان

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو (1500) فلسطيني/ة مع تصاعد المواجهة منذ شهر نيسان

&#34;الجهاد&#34;: المقاومة مصممة على اكتمال النصر وستدفع الاحتلال لرفع يده عن القدس

"الجهاد": المقاومة مصممة على اكتمال النصر وستدفع الاحتلال لرفع يده عن القدس

عدد من شركات الطيران الدولية تلغي رحلات لها إلى إسرائيل

عدد من شركات الطيران الدولية تلغي رحلات لها إلى إسرائيل

لجان المقاومة: شعبنا يفوض المقاومة باستمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة به

لجان المقاومة: شعبنا يفوض المقاومة باستمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة به

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

&#34;الجهاد&#34;: المقاومة مصممة على اكتمال النصر وستدفع الاحتلال لرفع يده عن القدس

"الجهاد": المقاومة مصممة على اكتمال النصر وستدفع الاحتلال لرفع يده عن القدس

عدد من شركات الطيران الدولية تلغي رحلات لها إلى إسرائيل

عدد من شركات الطيران الدولية تلغي رحلات لها إلى إسرائيل

لجان المقاومة: شعبنا يفوض المقاومة باستمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة به

لجان المقاومة: شعبنا يفوض المقاومة باستمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة به

&#34;الصحة&#34; بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية لمجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات

"الصحة" بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية لمجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات

السقا يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

السقا يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

بدوان يدعو (أونروا) لفتح مدراسها و توفير الحماية الدولية لها

بدوان يدعو (أونروا) لفتح مدراسها و توفير الحماية الدولية لها

أبو هولي: ما يجري على الأرض من جرائم إسرائيلية امتداد للنكبة الفلسطينية

أبو هولي: ما يجري على الأرض من جرائم إسرائيلية امتداد للنكبة الفلسطينية

منوعات

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:&#34; ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين&#34;

حقيقة تسريبات زين كرزون ...وتعلق:" ليه نعمل شوشرة على السوشيال ميديا بسبب فلسطين"

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :&#34; مين اللي كل الجبنة&#34;

وفاة النجمة الكوميدية فاتن فتحي.. بطلة مشهد :" مين اللي كل الجبنة"

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس