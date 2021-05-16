قيادي بـ "الجهاد": لن نعود إلى معادلة تهدئة مقابل تهدئة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إننا "لن نعود إلى معادلة ( تهدئة مقابل تهدئة)".وأضاف في تصريح لقناة (فلسطين اليوم)، بأن "العدوان بدأ في القدس ويجب أن ينتهي في القدس لأنها قلب الصراع".وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قالت إن هذه المعركة حققت أهدافاً كبيرة و"مصرون على اكتمال النصر"وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الغارات العدوانية التي شنها العدو بطائرات الـ F35 الأمريكية على قطاع غزة فجراً هي محاولة لترويع المواطنين بعدما تلقى ضربات موجعة من المقاومة التي استطاعت إذلاله في عمق مركزه وأظهرت وسائل إعلامه صورة الهزيمة التي لحقت به".وشددت الحركة على أن المقاومة حققت أهدافاً كبيرة في معركة سيف القدس، و"هي مصممة على اكتمال النصر انتقاماً لدماء الأطفال التي سفكها القتلة الارهابيون الذين حرموا شعبنا الفلسطيني فرحة العيد، واعتدوا على الحرمات في أقدس أوقات العبادة عند المسلمين ولم يجدوا من يقف في وجههم مدافعاً عن القدس والحرمات إلا المقاومة".وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن قصف الأبراج السكنية والمنشآت المدنية والخدمية هو أشد دليل على إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة العدو وجيشها ، والموقف الأمريكي أعطى غطاءً وشارك في القتل والعدوان".وتابعت: "المقاومة ستُخضع العدو وستدفعه بقوة الإرادة وعزائم أهل الحق لوقف العدوان ورفع يده عن القدس".