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"الداخلية" بغزة تعلن عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

"الداخلية" بغزة تعلن عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر للحافلتين، هي الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2021/17).

وأضافت: بأن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين غداً، الساعة 7:30 صباحاً بالمركزين الصحيين (عيادة الشاطئ بغزة، وشهداء رفح الصحي برفح)، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.

وقالت الوزارة إن المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم وموعد إجراء فحص (كورونا) لهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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