عمال المرافئ الإيطاليين يرفضون التعامل مع السفن التي تشحن الأسلحة للإحتلال الإسرائيلي





رام الله - دنيا الوطنأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بخطوة العمال الإيطاليينفي مرفأ مدينة "ليفورنو" رفضهم لتحميل شحنة أسلحة ومتفجرات على متن السفينة (Molo Italia) بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.و أشاد الاتحاد، بموقف نقابة عمال المرفأ التي اتخذت هذا الموقف النقابي المتقدم والمنحاز لإنسانية العمال وأهدافهم النبيلة بتوفير أسباب الحياة لبني البشر لا التسبب بقتلهم ونفيهم من الوجود.و شرعت نقابات عمالية أخرى على السواحل الإيطالية بحملة تفتيش وجمع معلومات عن المزيد من الشحنات المماثلة لمنعها من الوصول إلى إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني.