استشهاد فتى من الخليل متأثرا بإصابته ليلة عيد الفطر





رام الله - دنيا الوطناستشهد، اليوم الأحد، فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة عيد الفطر خلال مواجهات بباب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفاد مستشفى الأهلي بالخليل باستشهاد الفتى محمد يونس خليل فريحات (15 عاما) من مدينة الخليل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال ليلة عيد الفطر في مواجهات باب الزاوية.و يشار إلى أن الفتى فريحات كان قد أصيب برصاصة اخترقت رأسه من الخلف واستقرت في عينه، مخلفة تهتكا في الدماغ، وأدخلته في حالة صحية صعبة، وتم إسعافه للمستشفى لتلقي العلاج، و لخطورة حالة الفتى الصحية تم نقله للمستشفى الأهلي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده صباح اليوم.و يذكر أنه في وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد شابين أحدهما من مدينة الخليل والثاني من طولكرم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهما.واندلعت في الأيام الماضية مئات المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت مستمرة، في كافة نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية، نصرة للقدس وغزة ودعما للمقاومة التي تدافع عن شعبنا الفلسطيني وقضاياه المقدسة.