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اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
ستعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعا طارئا لها، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

و سيناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المقررة يوم الأربعاء 19 مايو الجاري؛ لمناقشة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.

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