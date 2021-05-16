استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال





رام الله - دنيا الوطناستشهد اليوم الأحد، الشاب طارق عمر أحمد صنوبر من بلدة يتما جنوب نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الجمعة.وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب صنوبر، وأفادت مصادر طبية أنه وصل لمستشفى رفيديا الحكومي مصابا بجروح حرجة في البطن، وأجريت له عدة عمليات، قبل أن يعلن عن استشهاد اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات يوم الجمعة.ولفتت مصادر محلية إلى أن الشهيد صنوبر أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة العامين، ورزق يوم العيد بمولوده البكر، أي قبل إصابته بيوم.وصباح اليوم أكدت الصحة ارتقاء فتى في الخليل، كان أصيب الخميس الماضي بمواجهات باب الزاوية، وبذلك يصل عدد شهداء المواجهات الأخيرة في الضفة الغربية إلى 15 شهيدا.واندلعت في الأيام الماضية مئات المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت مستمرة، في كافة نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية، نصرة للقدس وغزة ودعما للمقاومة.وشكلت المواجهات في مناطق مختلفة في معظم محافظات الضفة والقدس بعد دعوات من الحراكات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة، وذلك تنديدا باعتداءات الاحتلال على شعبنا في القدس وغزة.