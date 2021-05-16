عدد من شركات الطيران الدولية تلغي رحلات لها إلى إسرائيل



وقالت صحيفة (هآرتس) على موقعها الالكتروني "ألغت شركات طيران كبرى، من أوروبا والولايات المتحدة رحلاتها إلى إسرائيل في ظل تدهور الوضع الأمني".



وأضافت في هذا الصدد "أعلنت كل من (دلتا) و(يونايتد إيرلاينز) و(لوفتهانزا) والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية أنه سيتم تعليق رحلاتها".



وتابعت "قالت لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية إن رحلاتها من فرانكفورت وفيينا وميونيخ لن تمضي قدما يومي الخميس والجمعة، بينما قالت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إن الرحلات الجوية ستستأنف يوم السبت".



وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية إن السلطات حوّلت الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، إلى مطار آخر في جنوبي إسرائيل.





وقالت الصحيفة: "تم نقل الرحلات القادمة من مطار بن غوريون إلى مطار متسبيه رامون، بسبب الوضع الأمني".



ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الإجراء مؤقت والسقف الزمني له.

رام الله - دنيا الوطنألغت عدد من شركات الطيران الدولية، رحلات لها إلى إسرائيل، بسبب تدهور الوضع الأمني الناتج عن إطلاق صواريخ من غزة.