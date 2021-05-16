لجان المقاومة: شعبنا يفوض المقاومة باستمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة به

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم، "أبو مجاهد": إن المجازر التي يرتكبها العدو ضد المدنيين هي محاولة فاشلة من أجل فرض شروط الاستسلام على شعبنا ومقاومته .وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "مقاومتنا قادرة على ردع وإيلام العدو وقد فعلت في تل ابيب ما ضرب كبرياء العدو وأذل قادته وأربك حسابات جنرالاته".وتابع: بأن "شعبنا يفوض المقاومة في استمرار ضرب العدو حتى إنزال الهزيمة بالصهاينة ووقف عدوانه الذي يستهدف عن القدس وغزة".وشدد على أن "المقاومة لن تعطي الدنية وهي تعيش مع شعبها أعلى درجات الفخر والاعتزاز، رغم التضحيات الجسام وذاهبون حتما لهزيمة العدو في هذه الجولة بإذن الله".