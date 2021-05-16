"الصحة" بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية لمجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المؤسسات الصحية والتي كان آخرها استهداف مركز صحي شهداء الدرج بصاروخين من طائرات الاستطلاع.وقالت وزارة الصحة، إن ذلك تسبب بأضرار جسيمة في المركز ووقف العمل في المركز، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتحييد وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية وتجريم تلك الممارسات العدوانية بحق شعبنا ومؤسساته المدنية والصحية.كما قال د. يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، بغزة، إن الاحتلال يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات، وحرمان المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات الصحية.