فيديو: المقاومة تطلق وابلاً من الصواريخ رداً على استهداف المدنيين الآمنين





ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن وابلاً من الصواريخ يستمر بلا توقف، حيث صفارات الإنذار دوت باستمرار في سديروت وشعار هنيغف بغلاف غزة.





وعرضت (القناة 13) مشاهد سقوط صاروخ من غزة هذا الصباح على طريق في "نتيفوت".





كما انطلق قصف صاروخي مكثف من غـــزة، على أسدود وعسقلان ومناطق أخرى في الجنوب.





وقالت كتائب القسام، إنها قصفت مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية "رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين"، كما قصفت قاعدة "حتسور" الجوية برشقة صاروخية.





















رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، وابلاً من الصواريخ، حيث دوت صفارات الإنذار تدوي في نير عوز بغلاف غزة