بينهم 52 طفلاً و31 سيدة.. 181 شهيداً خلال أسبوع من العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الاثنين الماضي، إلى 181 شهيداً.ووفق ما نقلت وزارة الصحة، فإن من بين الشهداء، 52 طفلاً و31 سيدة، و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولازال العدد مرشح للزيادة.ولازالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة.شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع، وأراضي زراعية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.واُستشهد 26 مواطناً، من بينهم عشرة نساء وثمانية أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة، بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات، في استهداف عدة منازل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ولا زالت طواقم السعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام.وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية، انتشلت جثمان الشهيد الطبيب أيمن أبو العوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي.وبحسب مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 100 غارة، في مختلف محافظات القطاع، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال آخرين مفقودين تحت الأنقاض.