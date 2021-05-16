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شؤون فلسطينية

السقا يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

السقا يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور لؤي السقا خبير العلاقات الدولي والاقتصاد المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السقا: "إنه يجب علي المجتمع الدولي حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وخاصة دولة فلسطين والتي هي تحت الاحتلال الإسرائيلي والذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره علي ارضه كما نصت عليه القوانين الدولية، و يجب على المجتمع الدولي وضع التدابير اللازمة التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة العدوان والاحتلال والاستعمار التي تواصل إسرائيل انتهاجها داخل والمجتمع الدولي و العمل نحو تعزيز المساعدات الإنسانية التي يقدّمها للفلسطينيين وسبل إيصالها بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، أثناء مواصلتهم لصمودهم وكفاحهم من أجل تحرير أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم المستقلة".

وقال: "إنه لا يمكن ترك مصير شعبنا الفلسطيني تحت رحمة الاحتلال وعلي المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في حماية الشعب الفلسطيني والزام الاحتلال بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره علي ارضه، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقوم بتدمير البيوت والأبراج السكانية المدنية منتهكة في ذلك وبصورة خطيرة مبادئ حقوق الإنسان وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحروب ومستهزئة بالقرارات الدولية ذات الصلة".

وذكر السقا أنه على المجتمع الدولي إرغام إسرائيل على الوقف الفوري لاعتداءاتها ومجازرها ضد الشعب الفلسطيني والامتناع عن انتهاك حقوقه الإنسانية والامتثال لأحكام ومبادئ القوانين الدولية وخاصة قوانين حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وإزالة كافة المستعمرات من الأراضي العربية المحتلة، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة ذات الصلة.

و أضاف" على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية له وتحسين أوضاعه المعيشية أثناء كفاحه من أجل تحرير أراضيه المحتلة".

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