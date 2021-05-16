بدوان يدعو (أونروا) لفتح مدراسها و توفير الحماية الدولية لها



و دعا بدوان لتحديد المدارس المشمولة بالحماية الدولية و بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي حتى لا تتحول تلك المدارس لأهداف لطيران الاحتلال الحربى لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين.



و طالب بدوان (أونروا) بتجهيز تلك المدارس بالفراشات و الأغطية و توفير وجبات الطعام و المياه الصالحة للشرب، و كذلك توفير حليب الأطفال و المستلزمات الخاصة بكبار السن وأصحاب ذوى الإعاقة، و المستلزمات الضرورية للعناية الصحية و خاصة في ظل انتشار وباء (كورونا).



من جهة أخرى شدد بدوان على أهمية توفير مرشدين نفسيين للأطفال خاصة بعد المجازر البشعة و التي تم فيها استهداف الأطفال و النساء في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطندعا محمد بدوان عضو المكتب التنفيذي للاجئين في قطاع غزة و أمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في المحافظة الوسطى، (أونروا) وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لفتح أبواب مدارسها للجمهور و الذين هجروا منازلهم نظرا للقصف العشوائي و الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي حيث دمرت عشرات المنازل ومنها على رؤوس ساكنيها.