شاهد: مجندة إسرائيلية تعتدي على فلسطينية أمام أطفالها في حي الشيخ جراح بالقدس









وبحسب الشهود، رد الشبان بـ”إطلاق المفرقعات النارية والحجارة تجاه القوات الإسرائيلية”.









وشهدت بلدات سلوان وصور باهر والطور وبيت حنينا ومخيم وقرية شعفاط في القدس، مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، مما أدى لإصابة عدد منهم، تم نقلهم للعلاج في المستشفى وفق الشهود.وبحسب الشهود، رد الشبان بـ”إطلاق المفرقعات النارية والحجارة تجاه القوات الإسرائيلية”.

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو اعتداء مجندة إسرائيلية على امرأة فلسطينية أمام أطفالها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.ويظهر الفيديو المجندة وهي تضرب المرأة الفلسطينية وهي داخل سيارتها، بينما كان أطفالها يجلسون في المقاعد الخلفية للسيارة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وأصيب شبان فلسطينيون، واعتقل آخرون، السبت، خلال مع قوات الاحتلال في أنحاء مدينة القدس ومناطق أخرى داخل إسرائيل.وأفاد شهود عيان، أن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مدينة القدس، بينما اعتقل 7 آخرون على الأقل.