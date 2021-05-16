فتوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس التطهير العرقي على الملأ



و تابع" في الداخل المحتل يمارس الاحتلال نظام الفصل العنصري الممنهج، وتعمل آلة الاعلام الإسرائيلية بقيادة الحكومة اليمينية المتطرفة على التحريض لقتل المواطنين العرب وترهيبهم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وشاهد العالم أجمع مقتل فلسطيني بالضرب المبرح على الهواء مباشرة من قبل عصابات صهيونية يمينية".



و أكد على أن الهبة الجماهرية الفلسطينية لم تأتي فجأة بل جاءت بعد تراكمات ل 73 عاماً من الانتهاكات واجرام الاحتلال الإسرائيلي دون رقيب او حسيب، وكان آخرها البطش بالمصلين العزل داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتحام المستوطنين المتطرفين للحرم القدسي بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح قسراً، حيث إن كل ما جاء بعد ذلك هو ردة فعل طبيعية عن جرائم سكت عنها المجتمع الدولي لعقود، والشعب الفلسطيني قد نفذ صبره.



وطالب فتوح بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات الدولية وتوفير حماية دولية على الشعب الفلسطيني.



وأضاف" إن القيادة الفلسطينية وحركة فتح لن تعود الى الوراء ولا سلام الا بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية وتحقيق مطالبنا الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.



وحيا فتوح صمود شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه وتمسكه بحقوقه الشرعية، ودعاهم على ان يصبروا ويصابروا فالحرية والاستقلال آتية لا محالة".







رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح: "إن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب بتعليمات مباشرة من نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي تمارس أبشع أنواع الجريمة والتطهير العرقي المنظم في القدس وغزة والضفة ومدن الداخل المحتل على مرأى ومسمع الجميع".وأضاف فتوح" إن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دولياً واستهدفت المدنيين العزل دون أدني رحمة، واستشهد مواطنين في غزة جراء غازات سامة محرمة دولياً كما أظهرت التقارير الطبية هناك، ما يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وفي الضفة يستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، وعلى الحواجز يمارس الاعدامات الميدانية خارج إطار القانون بحق المدنيين العزل".