مؤسسة الضمير تدين استهداف قوات الاحتلال للأبراج السكنية

و أكدت مؤسسة الضمير على أن استهداف الأبراج السكنية يدل على عنجهية وغطرسة الاحتلال، ويعتبر من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتأكيداً على أن الاحتلال لا يتوانى عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مما يتطلب معه التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتقديم مسؤوليها للمساءلة والمحاسبة.



و يشار إلى أن برج الجلاء يتكون من (14) طابقاَ ويضم عدد كبير من المكاتب الإعلامية وما يقارب عدد (25) مكتب للمحامين الفلسطينيين وعدد من المؤسسات المدنية.



وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها الشديد مع المحامين الذين دمرت مكاتبهم نتيجة القصف وتعتبر مقرها الواقع في شارع الشهداء شرق الاتصالات مفتوح لجميع من دمرت مكاتبهم لممارسة عملهم من خلاله.

