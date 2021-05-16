صور.. بلدية غزة: استهداف الاحتلال للطرق يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق حركة طواقم الطوارئ



















رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة أن استهداف الاحتلال المتعمد للطرق والشوارع والمفارق الرئيسة في المدينة يفاقم الأوضاع الإنسانية ويصعب حركة طواقم الإسعاف والطوارئ وجهود الإنقاذ في المدينة.وذكرت البلدية أن الاحتلال تعمد استهداف الشوارع والمفارق الحيوية في المدينة لاسيما الشوارع المؤدية للمستشفيات والجامعات أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الإنارة .وبينت أن أبرز الشوارع التي استهدفها قصف الاحتلال هي؛ شارع عمر المختار، وشارع الوحدة، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني)، وشارع بغداد، بالإضافة إلى امتداد شارع مصطفى حافظ، وشارع الأقصى، وشارع الثورة، وشارع عز الدين القسام، ومفرق مجمع أبو خضرة، ومفرق الجامعة.وأضافت أن استهداف الشوارع والمفارق يتسبب أيضاً في إعاقة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها أعمال جمع النفايات وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.وأوضحت أن طواقمها تمكنت من فتح كافة الشوارع التي أغلقت بفعل ركام القصف بصورة عاجلة وبشكل أولي لتسهيل الحركة لاسيما حركة الإسعاف والطوارئ.ودعت البلدية المجتمع المنظمات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المنشآت المدنية والخدماتية في قطاع غزة.