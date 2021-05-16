صور.. بلدية غزة: استهداف الاحتلال للطرق يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق حركة طواقم الطوارئ

صور.. بلدية غزة: استهداف الاحتلال للطرق يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق حركة طواقم الطوارئ
أكدت بلدية غزة أن استهداف الاحتلال المتعمد للطرق والشوارع والمفارق الرئيسة في المدينة يفاقم الأوضاع الإنسانية ويصعب حركة طواقم الإسعاف والطوارئ وجهود الإنقاذ في المدينة.
وذكرت البلدية أن الاحتلال تعمد استهداف الشوارع والمفارق الحيوية في المدينة لاسيما الشوارع المؤدية للمستشفيات والجامعات أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الإنارة .
وبينت أن أبرز الشوارع التي استهدفها قصف الاحتلال هي؛ شارع عمر المختار، وشارع الوحدة، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني)، وشارع بغداد، بالإضافة إلى امتداد شارع مصطفى حافظ، وشارع الأقصى، وشارع الثورة، وشارع عز الدين القسام، ومفرق مجمع أبو خضرة، ومفرق الجامعة.
وأضافت أن استهداف الشوارع والمفارق يتسبب أيضاً في إعاقة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها أعمال جمع النفايات وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضحت أن طواقمها تمكنت من فتح كافة الشوارع التي أغلقت بفعل ركام القصف بصورة عاجلة وبشكل أولي لتسهيل الحركة لاسيما حركة الإسعاف والطوارئ.
ودعت البلدية المجتمع المنظمات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المنشآت المدنية والخدماتية في قطاع غزة.
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