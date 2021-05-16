نقابة المحامين تعلن اضرابها عن العمل وتدعو للمشاركة في الوقفة العالمية "ساعة القدس"



أولا: يكون اليوم الأحد الموافق 16/أيار/2021 يوم اضراب شامل عن العمل وذلك امام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية.



ثانيا: دعوة الزملاء المحامين للمشاركة في الفعالية الدولية "ساعة القدس" المقررة غدا الساعة الرابعة عصرا أمام مركز النقابة الرئيسي في رام الله، ودعوة الزملاء والزميلات المحامين للانخراط بكافة الفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اعتبار اليوم الأحد، يوم اضراب شامل عن العمل امام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية،وذلك على ضوء استمرار القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة عدوانها الغاشم على أبناء شعبنا.ودعت نقابة المحامين في اعلان صدر عنها كافة المحامين للمشاركة في الفعالية الدولية "ساعة القدس" المقررة غدا الساعة الرابعة عصرا أمام مركز النقابة الرئيسي في رام الله، مطالبة جميع أعضائها للانخراط بكافة الفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية.وجاء في نص البيان الاتي:اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين:"الزميلات والزملاء الأعزاء.. تحية الحق والعروبة، تحية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وبعد، على ضوء استمرار القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة عدوانها الغاشم على أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في القدس والداخل وقطاع غزة والضفة الغربية، وامعانها في قتل أبناء شعبنا الأعزل لا سيما المجازر المرتكبة بحق شعبنا وأطفالنا في قطاع غزة، وانسجاما مع الحالة الوطنية الراهنة على امتداد ساحات الوطن السليب، فقد قرر مجلس النقابة الآتي: