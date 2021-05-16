"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً مهماً لأصحاب المولدات التجارية في القطاع

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، تنويهاً لأصحاب المولدات التجارية في القطاع.





وقالت الشركة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن طواقم شركة توزيع الكهرباء، بعد استهداف أي منزل أو منشأة أو مرفق حيوي بإزالة خطر الكهرباء من المبنى ومحيطه للمحافظة على حياة المواطنين ووقف أي احتمال لاندلاع حرائق لا قدر الله، وكذلك لتأمين سلامة وعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني والطوارئ العاملة في المكان.





ووفق التنويه، فإن الشركة ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا في ظل هذه الظروف تدعوكم لضرورة إزالة وتحييد خطر الكوابل والاسلاك الخاصة بمولداتكم والتي تتغذي منها تلك العقارات أو تمر من أمامها أو موصولة لعقارات مجاورة لها، حيث لوحظ عند عمل طواقمنا في الميدان بأن هناك أسلاك مولدات تحمل تيار كهربائي وهو ما يشكل خطر حقيقي أثناء أعمال الطوارئ.





وتابعت: اقتضى التنويه لاتخاذ احتياطاتكم اللازمة بالخصوص فور استهداف أي مكان.

رام الله - دنيا الوطن