عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية بقطاع غزة





و قال: "أما الحالة التي يكون فيها اللجوء إلى القوة وهيحرب التحرير الوطني التي تخوضها الشعوب في نطاق حق تقرير المصير وهو حق تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها التالية، وأيده إعلان الجمعية العامة رقم 1415 بتاريخ 14/ديسمبر/1960 حول منح الاستقلال للبلاد و الشعوب المستعمرة، وكذلك القرار 2625 الذي أكد على حق تلك الشعوب في الحصول على الدعم مناجل نيل استقلالها بما يتفق ومبادئ الميثاق ونذكر في هذا السياق أن الاتجاه السائد خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر بروتوكولي 1977م اعتبر حروب التحرير الوطني نزاعات مسلحة دولية وهو ما عكسته المادة الأولى فقرة 4 من البروتوكول الأول".



ونوه الأمين العام الى أنه إلى جانب تحريم الأسلحة السامة التي تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بموجب العرف الدولي ولائحة لاهاي لعام 1907م، في المادة(23,أ) كذلك بالمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معينة، وأولها إعلان سان بيترسبورغ لعام 1868م بشأن حظر استعمال بعض القذائف زمن الحرب وتحديدا القذائف التي يقل وزنها عن 400 غرام وتكون متفجرة أو مشحونة بمواد قابلة للانفجار أو الاشتعال، وأصدر مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899م إعلانا لحظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة (المعروفة بقنابل "دمدم").



و تابع" و عودة إلى أحكام برتوكول 1977م الأول، نلاحظ أن مادته 36 نصت على الالتزام الأطراف المتعاقدة بملائمة الأسلحة أو الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي ومن ضمنها طبعا المحظورات الواردة في البرتوكول نفسه، وانسجاما مع هذا التوجه حظر البرتوكول الأول لاتفاقية 1980"استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية"، وهذا هو النص الفريد الذي يشكل البرتوكول المذكور".



و اختتم عيسى قائلًا: "بعد كل ما تقدم أعلاه، تتحمل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ارتكابها الأعمال الانتقالية، و منها: قصف الأشخاص والأعيان المحمية، و ضرب وقتل السكان المدنيين، و قصف الأعيان المدنية، و قصف الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، وقصف وتلويث البيئة الطبيعية..إلخ، حيث إن إن كل مثل هذا السلوك يشكل انتهاكا للأحكام الصريحة ولروح الاتفاقيات المذكورة أعلاه.





رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، على أن القوة المفرطة التي تستخدمها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني حالياً في قطاع غزة، يعد انتهاكاً صارخاً لقانوني جنيف ولاهاي.وأضاف عيسى" قانون جنيف يتعلق بحماية فئات معينة من الأشخاص والأموال الثابتة والمنقولة، بينما يتعلق قانون لاهاي باستخدام القتال وطرقه وسلوك المتحاربين، حيث تشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبرتوكولاتها الإضافيان لعام 1977م المصادر الأساسية لقانون جنيف، بينما نجد أهم مصادر قانون لاهاي في العرف واتفاقيات لاهاي لعام 1907م وبروتوكول جنيف لعام 1925م حول حظر استخدام الأسلحة الكيماوية واتفاقية اليونسكو لعام 1954 م المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية زمن الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980م الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية".وأشار عيسى إلى أنه وانطلاقا من مبدأ عدم اللجوء للقوة فان الإعلان المتعلق بمبادئ القانون المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الملحق بقرار الجمعية العمومية رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970 اعتبر أن حرب العدوان تشكل جريمة ضد السلم تترتب عليها المسؤولية بموجب القانون الدولي.