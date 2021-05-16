عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في نير عوز بغلاف غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وكريات ملاخي

  • وزير الخارجية السعودي: ندعم سائر الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار

  • رياض المالكي: الاعتداءات الإسرائيلية طالت المصلين في الأقصى وقبل ذلك كنيسة القيامة

مباشر | كلمات وزراء الخارجية بالاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات ومواجهات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات ومواجهات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اندلعت خلالها مواجهات أخرى أصيب على إثرها عدد من المواطنين، كما وانطلقت مسيرات منددة بعدوان الاحتلال على غزة ومؤيدة وداعمة لمقاومتها.

ففي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق 15 مواطنا مقدسيا، عقب دهم وتفتيش منازلهم في البلدة
القديمة.

وأفادت مصادر مقدسية أن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة فجر اليوم، عُرف منهم الفتى عدنان شلودي (16عاما)، والشقيقان يزن وخالد الباسطي، وفارس جابر، وشاهر السلايمة ونجله محمد، وجهاد قوس الذي يعتقل للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وفي الخليل، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل.

وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تم نقلهم لأحد المراكز الطبية في البلدة لتلقي العلاج، ووصفة إصابتهم بالطفيفة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب يوسف نعيم غنيم (36 عاما)، بعد دهم منزله
وتفتيشه.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، واعتدت على قاطنيها، عرف منها: منزل محمد ربحي موسى.

و نصبت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية على مدخل قرية الواحة شمال غرب بيت لحم، وكذلك في منطقة عقبة حسنة، المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي.

وفي جنين، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، انطلقت في أنحاء متفرقة من محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي في المواجهات التي اندلعت في سيلة الظهر جنوبا، عقب قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب منازل المواطنين، عقب اقتحامها بلدة يعبد ومدخل قرية زبدة، وسط مواجهات.
 
وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام عبر طائرة مسيرة باتجاه الشبان على حاجز الجلمة شمال جنين.

و يذكر أنه وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد شابين أحدهما من مدينة الخليل والثاني من طولكرم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهما.

واندلعت في الأيام الماضية مئات المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت مستمرة، في كافة نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية، نصرة للقدس وغزة ودعما للمقاومة التي تدافع عن شعبنا الفلسطيني وقضاياه المقدسة.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: إسرائيل لا يمكنها مواصلة الإفلات من العقاب عن جرائمها

تيسير خالد: إسرائيل لا يمكنها مواصلة الإفلات من العقاب عن جرائمها

فتوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس التطهير العرقي على الملأ

فتوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس التطهير العرقي على الملأ

مؤسسة الضمير تدين استهداف قوات الاحتلال للأبراج السكنية

مؤسسة الضمير تدين استهداف قوات الاحتلال للأبراج السكنية

صور.. بلدية غزة: استهداف الاحتلال للطرق يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق حركة طواقم الطوارئ

صور.. بلدية غزة: استهداف الاحتلال للطرق يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعيق حركة طواقم الطوارئ

نقابة المحامين تعلن اضرابها عن العمل وتدعو للمشاركة في الوقفة العالمية &#34;ساعة القدس&#34;

نقابة المحامين تعلن اضرابها عن العمل وتدعو للمشاركة في الوقفة العالمية "ساعة القدس"

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهاً مهماً لأصحاب المولدات التجارية في القطاع

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً مهماً لأصحاب المولدات التجارية في القطاع

سكاي لاين: استهداف الاحتلال لمكاتب الصحفيين والقنوات الفضائية توجب على المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم

سكاي لاين: استهداف الاحتلال لمكاتب الصحفيين والقنوات الفضائية توجب على المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية بقطاع غزة

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: إسرائيل لا يمكنها مواصلة الإفلات من العقاب عن جرائمها

تيسير خالد: إسرائيل لا يمكنها مواصلة الإفلات من العقاب عن جرائمها

فتوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس التطهير العرقي على الملأ

فتوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتمارس التطهير العرقي على الملأ

مؤسسة الضمير تدين استهداف قوات الاحتلال للأبراج السكنية

مؤسسة الضمير تدين استهداف قوات الاحتلال للأبراج السكنية

نقابة المحامين تعلن اضرابها عن العمل وتدعو للمشاركة في الوقفة العالمية &#34;ساعة القدس&#34;

نقابة المحامين تعلن اضرابها عن العمل وتدعو للمشاركة في الوقفة العالمية "ساعة القدس"

سكاي لاين: استهداف الاحتلال لمكاتب الصحفيين والقنوات الفضائية توجب على المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم

سكاي لاين: استهداف الاحتلال لمكاتب الصحفيين والقنوات الفضائية توجب على المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية بقطاع غزة

عيسى: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في حربها الجارية بقطاع غزة

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات ومواجهات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات ومواجهات بالضفة والقدس

تيسير خالد يدعو لتكامل أشكال النضال بين الضفة والقطاع لمواجهة إجرام الاحتلال

تيسير خالد يدعو لتكامل أشكال النضال بين الضفة والقطاع لمواجهة إجرام الاحتلال

منوعات

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس