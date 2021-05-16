كهرباء غزة: عمليات التوزيع ستشهد بعض الإرباك والتشويش نظراً للخراب الكبير

كشفت شركة كهرباء محافظات غزة،، تحديثاً لحالة الشبكة وخطوط الكهرباء لصباح يوم الأحد في ظل العدوان على قطاع غزة .





وقالت الشركة، إن القصف المركز ليلة أمس، تسبب بأضرار كبيرة إضافية في شبكة الكهرباء بمختلف مكوناتها في مختلف المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة بفعل الضرر الذي خلفه العدوان.





وتمكنت طواقم الشركة من إزالة وتحييد خطر الكهرباء ي الأماكن والمنازل والمنشآت المدمرة، وهي ما زالت في الميدان في كل المحافظات تعمل لتصليح الشبكات المعطوبة ومحاولة إعادة ربطها لتأمين حصول المواطنين على كهرباء.





وأشارت إلى أن الخطوط الرئيسية المتعطلة من داخل الخط الأخضر هي:(بغداد ، القبة، الشعف تغذي محافظة غزة + خط F7 يغذي محافظة الوسطى+ خط F11 يغذي محافظة خانيونس + خط F9 يغذي محافظة رفح) بإجمالي قدرة حوالي (75) ميجاوات + خط J10 الناقل للكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة والشمال (10)ميجاوات.





والخطوط الرئيسية داخل الخدمة هي:(جباليا ، البحر ، بيت لاهيا تغذي محافظة الشمال + خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس )





وقالت إن طواقم الشركة تباشر حاليا عملياتها الفنية لإعادة خط كهرباء محافظة الوسطى للخدمة عبر إصلاح الكوابل والاسلاك المتقطعة في شرق المحافظة.





وستشهد عمليات توزيع الكهرباء على المناطق بعض الارباك والتشويش نظرا للكم الكبير من الخراب في الشبكات، حيث أن الشركة وطواقمها المتخصصة تعمل ليل نهار من أجل تجاوز هذه المعوقات عبر إعادة تأهيل الشبكات وربط المناطق.