استشهاد شاب وطفل متأثرين بجراحهما في نابلس والخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل استشهاد الطفل محمد يونس فريجات (15 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها الخميس الماضي في باب الزاوية وسط الخليل.وأصيب الطفل فريجات برصاصة اخترقت رأسه من الخلف واستقرت في عينه، مخلفة تهتكا في الدماغ، وأدخلته في حالة صحية صعبة، وتم اسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولخطورة حالته الصحية تم نقله الى المستشفى الاهلي، حيث اعلن الاطباء عن استشهاده.من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، أمس السبت، في نابلس.