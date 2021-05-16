الاحتلال يدمر مقر وزارة العمل بغزة ويلحق أضراراً جسيمة بـ "التنمية الإجتماعية"





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في شارع الثورة وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل وبأضرار بليغة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ومخزن العهُد التابع لها، فضلا عن الأضرار الكبيرة في البيوت المحيطة بالمكان.وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلام الحكومي بغزة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: "يشكل استهداف هذين المقرين جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، كما يعد استهداف متعمد وإعاقة لجهود الإغاثة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لأبناء شعبنا المهدمة بيوتهم والمتضررين من العدوان".وأكد أن "استهداف الاحتلال للمقار الحكومية، مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، واعتداء صريح على المعايير والقيم الاممية التي فرضت لهذه المؤسسات الحماية".وختم بالقول: "نطمئن أبناء شعبنا إن غدر وقصف المحتل وتدمير المقرات لن يعيقنا عن القيام بواجبنا في تقديم الإغاثات وحماية الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين".