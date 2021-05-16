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مباشر | تواصل البحث عن المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة في شارع الوحدة بغزة

شؤون فلسطينية

استشهاد الدكتور أيمن أبو العوف رئيس قسم الباطنة بمستشفى الشفاء

استشهاد الدكتور أيمن أبو العوف رئيس قسم الباطنة بمستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الدكتور أيمن أبو العوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، فجر اليوم، جراء الغارة التي شنتها طائرات الاحتلال، على عدة منازل في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

وأدى الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، برفقة عدد من الطواقم الطبية، صلاة الجنازة، على الشهيد أبو العوف، في داخل ساحة مستشفى الشفاء.

ونعت وزارة الصحة بغزة، الشهيد الطبيب، أيمن أبو العوف، وقالت في بيان صحفي: "إن وزارة الصحة وهي تودع شهيدها المثابر والمعطاء الذي يعمل ليل نهار من أجل مرضاه لتؤكد مجدداً ثباتها واستمرارها في تأدية واجبها تجاه ابناء شعبها الذي يتعرض للابادة الجماعية على يد محتل لا يأبه للقوانين الدولية".

وطالبت "المجتمع الدولى بكافة مؤسساته الانسانية والحقوقية الوقوف عند مسؤولياته وأن يتقدم بخطوات عاجلة لثني الاحتلال عن ممارساته العدوانية ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وطواقمنا الطبية ومؤسساتنا الخدماتية والصحية".

وأعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الغارة التي استهدفت وسط مدينة غزة، إلى ثمانية شهداء وإصابة 45 آخرين، ولا تزال طواقم الدفاع المدني، تواصل البحث عن مفقودين، تحت الأنقاض.




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