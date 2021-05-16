الاحتلال يقصف منزلي يحيى السنوار قائد حركة حماس بقطاع غزة وشقيقه





وشنت طائرات الاحتلال، أكثر من 100 غارة، من بعد منتصف الليل، ودمرت خمسة منازل، في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، بدون تحذير ساكنيه، وفقاً للناطق باسم الدفاع المدني بغزة.





وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، أن عدد الشهداء إرتفع إلى سبعة، و40 جريحاً، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الليل.





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلي قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، وشقيقه القيادي بالقسام، محمد السنوار، في مدينة خانيونس، جنوب القطاع.