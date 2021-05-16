تنويه من (كهرباء خانيونس) حول العجز بعدد ساعات التوصيل





وأضافت، عبر موقع (فيسبوك)، أن تعطل خطوط الكهرباء الإسرائيلية، المغذية لقطاع غزة، وتوقف أحدى وحدات محطة التوليد، أدى إلى وجود العجز في ساعات توصيل الكهرباء.



وأشارت الشركة، إلى أن ستعمل وفق خطة طوارئ لحين عودة خطوط الكهرباء، لافتةً إلى أن كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة تبلغ 17 ميجاوات، منها 12 ميجاوات من خط رقم (8) الإسرائيلي، وخمسة ميجاوات، من محطة التوليد.





وبينت، أن جدول ساعات التوصيل، سيكون في المحافظة كالتالي:



من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً:

منطقة خزاعة كاملة ومنطقة الفراحين وأبو دقة ومطب الطيور ومنطقة العسكري وعبسان الكبيرة ومنطقة مسعود وعبسان الجديدة ومنطقة هاني الجبور والجامعة الإسلامية ومنطقة البديل الأوروبي وسمحا وحي الفخاري وحي المنارة ومنطقة عطا والمؤن والتحلية ومنطقة الحلال وابوسبلة ومعن ومنطقة رميضه والغزازوة.



من الساعة 11 ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساءً:

دوار بني سهيلا ومحولات وكايد عدوان والروضة والشاويش والفجم وبني سهيلا كاملة والسطر الشرقي والسطر الغربي ومنطقة السلام وشارع رقم 2 وابورومية والسميري بمنطقة بالقرارة وخط صلاح الدين المطاحن و مدينة حمد ومنطقة جامعة القدس المفتوحة





رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظة خانيونس، صباح الأحد، إن عدد ساعات توصيل الكهرباء ستكون من ثلاثة إلى أربع ساعات، بسبب وجود عجز على خطة أحمال المحافظة.