صور: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير الطرقات الرئيسية في قطاع غزة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الطرقات الرئيسية، والشوارع، في سعي واضح لتدمير البنية التحتية في مختلف مناطق قطاع غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شارع الوحدة، الذي يعد من الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ويربط بين الأحياء الشرقية ومجمع الشفاء الطبي، مما يعيق حركة سيارات الإسعاف.
وتمكنت طواقم بلدية غزة، أمس السبت، من إعادة فتح الجهة الجنوبية، من شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وتقاطعه مع شارع مصطفى حافظ (مفترق الجامعة)، بعد تعرضه لأضرار جسمية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشارع.
وكانت بلدية غزة قد قامت بفتح بشكل أولي، أكثر من 30 شارعا في المدينة، منذ بدء العدوان، تعرضت لأضرار بفعل قصف الاحتلال لها، بهدف تسهيل حركة السير لاسيما سيارات الطوارئ والإسعاف.
أما في خانيونس، جنوب القطاع، استهدف الاحتلال شارع (5)، بعدد من الصواريخ، بعدما قصف عدداً من المنازل في محيطه، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأضرار جسيمة.
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