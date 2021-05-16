صور: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير الطرقات الرئيسية في قطاع غزة

وتمكنت طواقم بلدية غزة، أمس السبت، من إعادة فتح الجهة الجنوبية، من شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وتقاطعه مع شارع مصطفى حافظ (مفترق الجامعة)، بعد تعرضه لأضرار جسمية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشارع.وكانت بلدية غزة قد قامت بفتح بشكل أولي، أكثر من 30 شارعا في المدينة، منذ بدء العدوان، تعرضت لأضرار بفعل قصف الاحتلال لها، بهدف تسهيل حركة السير لاسيما سيارات الطوارئ والإسعاف.أما في خانيونس، جنوب القطاع، استهدف الاحتلال شارع (5)، بعدد من الصواريخ، بعدما قصف عدداً من المنازل في محيطه، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأضرار جسيمة.