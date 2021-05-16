مباشر | تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل المدمرة وسط غزة

شؤون فلسطينية

مشاهد للدمار الذي لحق بالمنازل في شارع الوحدة بغزة جراء غارات الاحتلال

مشاهد للدمار الذي لحق بالمنازل في شارع الوحدة بغزة جراء غارات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مشاهد مصورة، تداولها نشطاء، صباح اليوم الأحد، حجم الدمار الكبير الذي لحق في المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

وتواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة، منذ منتصف الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى، البحث عن مفقودين، تحت أنقاض منازل دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، أكثر من 100 غارة، على مناطق متفرقة من القطاع، بعد منتصف الليل، أدت إلى استشهاد مواطنين إثنين، وإصابة 25 آخرين.

وقال رائد الدهشان، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، في تصريحات متلفزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت خمسة منازل في مدينة غزة، دون تحذير ساكنيها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد للحظات انتشال أحد المواطنين حياً من تحت أنقاض منزله، في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

 







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