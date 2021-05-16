شاهد: إخراج مواطن غزي حياً من تحت أنقاض منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال





وشنت طائرات الاحتلال، أكثر من 100 غارة، على مناطق متفرقة من القطاع، بعد منتصف الليل، أدت إلى استشهاد مواطنين إثنين، وإصابة 25 آخرين.





وقال رائد الدهشان، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، في تصريحات متلفزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت خمسة منازل في مدينة غزة، دون تحذير ساكنيها.





وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد للحظات انتشال أحد المواطنين حياً من تحت أنقاض منزله، في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.









رام الله - دنيا الوطنتواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة، منذ منتصف الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى، البحث عن مفقودين، تحت أنقاض منازل دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة.