تفاصيل اتصال هاتفي بين زياد النخالة وقائد فيلق القدس الإيراني

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس السبت، إن الأمين العام للحركة، زياد النخالة، تلقى إتصالا هاتفياً من إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني.وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن قآني شدد على مساندة إيران لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، مشيداً بالصمود الفلسطيني، واستبسال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.وتابعت: "أشاد قاني بتطور أداء المقاومة الفلسطينية وبقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، مستنكراً ممارسات العدو بحق أبناء شعبنا المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة".وبحسب الحركة، أكد النخالة على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإصراره على الدفاع عن مقدساته بكل ما يملك من قوة وعزيمة وإرادة.وبين النخالة أن "المقاومة في غزة دخلت المعركة بطلب من أهلنا في القدس وشعبنا في الداخل والخارج، ولن يقبل شعبنا وقف هذه المعركة قبل وقف العدو الاقتحامات في الأقصى المبارك، وكل محاولات السيطرة على حي الشيخ جراح وحي البستان في القدس".وختمت الحركة بيانها: "أشاد النخالة بمواقف الجمهورية الإسلامية، قيادة وحكومة وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومساندتها له بكل السبل والوسائل".