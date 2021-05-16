عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة مجدداً

شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين زياد النخالة وقائد فيلق القدس الإيراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين زياد النخالة وقائد فيلق القدس الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس السبت، إن الأمين العام للحركة، زياد النخالة، تلقى إتصالا هاتفياً من إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن قآني شدد على مساندة إيران لحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، مشيداً بالصمود الفلسطيني، واستبسال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وتابعت: "أشاد قاني بتطور أداء المقاومة الفلسطينية وبقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، مستنكراً ممارسات العدو بحق أبناء شعبنا المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة".

وبحسب الحركة، أكد النخالة على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإصراره على الدفاع عن مقدساته بكل ما يملك من قوة وعزيمة وإرادة.

وبين النخالة أن "المقاومة في غزة دخلت المعركة بطلب من أهلنا في القدس وشعبنا في الداخل والخارج، ولن يقبل شعبنا وقف هذه المعركة قبل وقف العدو الاقتحامات في الأقصى المبارك، وكل محاولات السيطرة على حي الشيخ جراح وحي البستان في القدس".

وختمت الحركة بيانها: "أشاد النخالة بمواقف الجمهورية الإسلامية، قيادة وحكومة وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومساندتها له بكل السبل والوسائل".

أخبار ذات صلة

شاهد: إخراج مواطن غزي حياً من تحت أنقاض منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال

شاهد: إخراج مواطن غزي حياً من تحت أنقاض منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال

طالع كشف المسافرين.. الداخلية بغزة تعلن فتح معبر رفح البري اليوم الأحد

طالع كشف المسافرين.. الداخلية بغزة تعلن فتح معبر رفح البري اليوم الأحد

إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس

إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس

الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة تجري مع الجانبين بهدف التوصل إلى تهدئة تامة

الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة تجري مع الجانبين بهدف التوصل إلى تهدئة تامة

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لبحث وقف العدوان الاسرائيلي

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لبحث وقف العدوان الاسرائيلي

شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في الخليل وطولكرم

شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في الخليل وطولكرم

حماس: الاحتلال يمر بهستيريا أفقدته صوابه وسيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين

حماس: الاحتلال يمر بهستيريا أفقدته صوابه وسيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين

الاحتلال يدمر منزلاً قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

الاحتلال يدمر منزلاً قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس

إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس

شاهد: صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب أسدود

شاهد: صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب أسدود

شاهد: صواريخ المقاومة في سماء القدس المحتلة

شاهد: صواريخ المقاومة في سماء القدس المحتلة

اللجنة القطرية تبدأ بتوزيع مساعدات عاجلة لأسر الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة

اللجنة القطرية تبدأ بتوزيع مساعدات عاجلة لأسر الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة

بلدية غزة تعيد فتح شارع (الثلاثيني) بعد تعرضه لأضرار جسيمة بفعل قصف الاحتلال

بلدية غزة تعيد فتح شارع (الثلاثيني) بعد تعرضه لأضرار جسيمة بفعل قصف الاحتلال

سرايا القدس: أدخلنا صاروخ (القاسم المطور) إلى الخدمة لأول مرة

سرايا القدس: أدخلنا صاروخ (القاسم المطور) إلى الخدمة لأول مرة

القسام: بأمر من قائد هيئة الأركان يُرفع حظر التجول عن تل أبيب لمدة ساعتين

القسام: بأمر من قائد هيئة الأركان يُرفع حظر التجول عن تل أبيب لمدة ساعتين

هنية: حذرنا العدو وقلنا لهم إن الأقصى خط أحمر وستظل القدس عنوان كل معركة

هنية: حذرنا العدو وقلنا لهم إن الأقصى خط أحمر وستظل القدس عنوان كل معركة

منوعات

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

مشاهير العالم يد واحدة مع الشعب الفلسطيني... رغم أنف حكوماتهم

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس