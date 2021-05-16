الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة تجري مع الجانبين بهدف التوصل إلى تهدئة تامة







رام الله - دنيا الوطنقال السفير، أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، إن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى تهدئة تامة.وأكد، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، أن الجهود المصرية مستمرة وتغطي كامل جوانب استحقاقات التهدئة المنشودة، مضيفاً، أن "هناك تواصل مصري مع الأطراف الدولية المعنية وخصوصا الجانب الأمريكي".وشدد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على أن "الأولوية حاليا هي للعمل على وقف التصعيد وحقن الدماء"، مضيفاً: "نطالب دوما بدفع مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وبعد التوصل إلى تهدئة تجب العودة إلى أصل المشكلة ومعالجته".وقال: "ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية، والجهود مستمرة والمقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع يبقى الأهم، ويجب أن نعالج أصل المشكلة كي نخرج الوضع من إطار الفعل ورد الفعل".