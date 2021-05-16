شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في الخليل وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد مواطنين، وإصابة عدد آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي الخليل وطولكرم.واستشهد الشاب ياسين حسن حمد، من بلدة صيدا، شمال طولكم، بعد إصابة، بعيار ناري في الصدر، خلال المواجهات، بمحاذاة جدار الضم، غرب بلدة زيتا شمال المحافظة.وأشارت الصحة إلى أن تسعة إصابات وصلت مستشفى طولكرم الحكومي، منها ثمانية إصابات بالرصاص الحي، وإصابة جراء استشناق الغاز المسيل للدموع.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب وجدي وليد جعافرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة، على مثلث الفوار جنوب الخليل.وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين، في البرج العسكري المقام على مثلث مخيم الفوار جنوب الخليل، الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية.وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت المصاب ومنعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعافات اللازمة له، وتركته ينزف لفترة قبل ان تسمح للطواقم الطبية من الوصول اليه حيث فارق الحياة.