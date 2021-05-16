حماس: الاحتلال يمر بهستيريا أفقدته صوابه وسيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمدنيين الأبرياء، وتماديه في عدوانه، لن يحد من ضربات المقاومة بل ستتصاعد.وأضاف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الاحتلال الإسرائيلي يمر بحالة من الهستيريا، وقادته، نتيجة حجم وقوة ضربات المقاومة، أفقدته صوابه.وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي، سيدفع ثمن كل جريمة يرتكبها ضد المدنيين الأبرياء، قبل أن تجف الدماء والمقاومة قادرة على إيلامه.