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شؤون فلسطينية

الاحتلال يدمر منزلاً قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

الاحتلال يدمر منزلاً قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلاً لعائلة الحلاق، بالقرب من المستشفى الأردني في شارع الصناعة، جنوب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين حتى اللحظة.

وبحسب قناة (الجزيرة) الفضائية، فقد أسفر استهداف منزل عائلة الحلاق، عن اصابات بين المواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت في وقت سابق، عدة أهداف في مدينة غزة، حيث دمرت منزلي عائلتي العكلوك وأبو العوف، وأحد المطاعم في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

في السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في مخيم المغازي والبريج، وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى جنوب القطاع، دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، في خانيونس جنوب قطاع غزة.

في سياق ذي صلة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل عنيف في عدة مناطق شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

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