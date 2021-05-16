اللجنة القطرية تبدأ بتوزيع مساعدات عاجلة لأسر الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ غدا الاثنين بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمهدمة منازلهم في قطاع غزة بفعل الظروف الحالية.وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لأهالي الشهداء في جميع المحافظات والذين وصل عددهم حتى اللحظة لحوالي 150 شهيدا، وكذلك لأصحاب المنازل المهدمة بشكل كامل والتي بلغت نحو 500 منزلا، والمنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن وعددها نحو 300 منزل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة.وأشار إلى أن هذه المساعدات العاجلة تأتي في سبيل التخفيف على أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة أو دفع إيجارات السكن المؤقت وغيرها.وشدد على أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود دولة قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة.