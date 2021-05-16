مباشر | المقاومة توجه ضربات صاروخية كبيرة تجاه تل أبيب وأسدود رداً على قصف الأبراج بغزة

شؤون فلسطينية

كتائب القسام توجه ضربات صاروخية كبيرة لتل أبيب وأسدود رداً على استهداف برج الجلاء

كتائب القسام توجه ضربات صاروخية كبيرة لتل أبيب وأسدود رداً على استهداف برج الجلاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، منتصف الليل، توجيه ضربات صاروخية كبيرة تجاه تل أبيب وضواحيها، وكذلك مدينة أسدود، رداً على استهداف قوات الاحتلال لبرج الجلاء وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة، إنه "بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً".

وأضاف في تصريح عبر قناته على (تليجرام): "بعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة".

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