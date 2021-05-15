عاجل

  • تليجرام يحظر قناة كتائب القسام بسبب "مخالفتها شروط التطبيق"

  • صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

  • زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر السودانية

  • القناة 20: العد التنازلي للساعة 12 في استوديوهات التلفزة العبرية أمر محرج وحركة حماس تضحك علينا

  • طائرات الاحتلال تقصف برج الأندلس غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ

  • بعد قليل.. تصريح مهم للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة على الهواء مباشرة عبر فضائية الأقصى

  • الصحة: تسع إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى الأهلي في الخليل إحداها إصابة خطيرة في الصدر

مباشر | طائرات الاحتلال تستهدف برج الأندلس المجاور لبرج هنادي المدمر غرب غزة

شؤون فلسطينية

سرايا القدس: أدخلنا صاروخ (القاسم المطور) إلى الخدمة لأول مرة

سرايا القدس: أدخلنا صاروخ (القاسم المطور) إلى الخدمة لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء السبت، إن "سرايا القدس لازال في جعبتها المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو".

ووجه أبو حمزة، في سلسلة تغريدات، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا".

وكشف أبو حمزة، أن سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه الآن وهو (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ عند الساعة 6:00 مساءً.

وأضاف الناطق باسم السرايا: "شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة".

أخبار ذات صلة

بلدية غزة تعيد فتح شارع (الثلاثيني) بعد تعرضه لأضرار جسيمة بفعل قصف الاحتلال

بلدية غزة تعيد فتح شارع (الثلاثيني) بعد تعرضه لأضرار جسيمة بفعل قصف الاحتلال

القسام: بأمر من قائد هيئة الأركان يُرفع حظر التجول عن تل أبيب لمدة ساعتين

القسام: بأمر من قائد هيئة الأركان يُرفع حظر التجول عن تل أبيب لمدة ساعتين

هنية: حذرنا العدو وقلنا لهم إن الأقصى خط أحمر وستظل القدس عنوان كل معركة

هنية: حذرنا العدو وقلنا لهم إن الأقصى خط أحمر وستظل القدس عنوان كل معركة

التربية والتعليم: الدوام ليومي الأحد والاثنين سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد

التربية والتعليم: الدوام ليومي الأحد والاثنين سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد

145 شهيداً و1100 جريح خلال ستة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع

145 شهيداً و1100 جريح خلال ستة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع

قناة إسرائيلية: وزراء في (كابينت) يعتقدون بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية بالقطاع

قناة إسرائيلية: وزراء في (كابينت) يعتقدون بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية بالقطاع

مشعل: بعد الانتصار بالمعركة نرتب بيتنا الفلسطيني وشعبنا سيجني ثمرة التضحيات

مشعل: بعد الانتصار بالمعركة نرتب بيتنا الفلسطيني وشعبنا سيجني ثمرة التضحيات

حماس: مستمرون بالمعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا

حماس: مستمرون بالمعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مشعل: بعد الانتصار بالمعركة نرتب بيتنا الفلسطيني وشعبنا سيجني ثمرة التضحيات

مشعل: بعد الانتصار بالمعركة نرتب بيتنا الفلسطيني وشعبنا سيجني ثمرة التضحيات

حماس: مستمرون بالمعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا

حماس: مستمرون بالمعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا

صور.. الدفاع المدني: نواجه صعوباتٍ في السيطرة على حريق شمال القطاع

صور.. الدفاع المدني: نواجه صعوباتٍ في السيطرة على حريق شمال القطاع

فيديو.. الاحتلال يواصل قصفه للقطاع وشهيد إثر استهداف سيارة بمدينة غزة

فيديو.. الاحتلال يواصل قصفه للقطاع وشهيد إثر استهداف سيارة بمدينة غزة

(كابينت) يجتمع غداَ.. مسؤول إسرائيلي: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار

(كابينت) يجتمع غداَ.. مسؤول إسرائيلي: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار

الهندي: بعد أيام يتوقف العدوان ويرسم شعبنا صورة متكاملة أمام العالم

الهندي: بعد أيام يتوقف العدوان ويرسم شعبنا صورة متكاملة أمام العالم

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

"الإعلامي الحكومي" يدين قصف برج الجلاء بمدينة غزة

سلطة النقد تصدر تنويهاً بشأن المصارف ومؤسسات الإقراض بقطاع غزة

سلطة النقد تصدر تنويهاً بشأن المصارف ومؤسسات الإقراض بقطاع غزة

منوعات

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

رسالة مشاهير الوطن العربي التضامنية مع الشعب الفلسطيني

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق &#34;يا عفو الله&#34;

إطلالة جريئة لنادين نجيم.. والجمهور يعلق "يا عفو الله"

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

إصابة ممثلة فلسطينية شهيرة برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

أسباب قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. دعمه لزوجته أحدها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

مارسيل خليفة يصدر القضية الفلسطينية عالميا .. ويكثف دعمها

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

هاتف وساعة من الذهب الخالص... هدية يوتيوبر مصري لزوجته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

افيخاي أدرعي يسرق (بحبك يالبنان) .. ويحرفها على طريقته

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد تعلن جنس الجنين.. بذلة لسان

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

محمد رمضان يدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. بسبب (فيرساتشي بيبي)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم.. هل أصيب بفشل كلوي؟

عربي

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

استشهاد لبناني برصاص الاحتلال على الحدود أثناء وقفة تضامنية مع فلسطين

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس