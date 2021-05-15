سرايا القدس: أدخلنا صاروخ (القاسم المطور) إلى الخدمة لأول مرة



وكشف أبو حمزة، أن سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه الآن وهو (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ عند الساعة 6:00 مساءً.



وأضاف الناطق باسم السرايا: "شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة".





رام الله - دنيا الوطنقال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء السبت، إن "سرايا القدس لازال في جعبتها المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو".ووجه أبو حمزة، في سلسلة تغريدات، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا".