هنية: حذرنا العدو وقلنا لهم إن الأقصى خط أحمر وستظل القدس عنوان كل معركة

وتابع هنية: بأن "المقاومة قالت إنه ليس مسموحا لهم أن يعبثوا في المسجد الأقصى المبارك".





وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن "نيران صواريخ القسام تدك تل أبيب وكل شبر في أرض فلسطين".





وتابع: "ليس لدينا أي مطالب تتعلق بغزة، بل عنوان المعركة هو القدس والأقصى والشيخ جراح، وحق العودة، وقيام دولة فلسطين على كامل التراب وعاصمتنا القدس".





وشدد على أن "الميدان اليوم له كلمة الفصل في حسم هذه المواجهة مع المحتل الذي استباح القدس".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن "هناك ملحمة جديدة من البطولة والعزة والإباء تدور الآن في كل أرض فلسطين من جنوبها إلى شمالها".وأضاف في وقفة تضامنية في العاصمة القطرية الدوحة، بأن "الأساس في الصراع مع المحتل الصهيوني هي القدس، وهو المسجد الأقصى المبارك".وشدد على أن "مركز الصراع ومحوره مع المشروع الصهيوني على أرض فلسطين هي القدس، كانت ولا زالت، وستبقى ملهمة للأجيال مفجرة للانتفاضات".وتابع هنية، بأن "القدس والمسجد الأقصى المبارك هما أساس الصراع مع العدو الصهيوني، والصهاينة عاثوا فسادا في أرضنا وظنوا أنهم قادرون على تهجير أهلنا وتقسيم المسجد الأقصى".وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "حذرنا العدو مرارا من مغبة المساس بالمسجد الأقصى فهو قبلتنا وهويتنا وعقيدتنا ومفجر ثوراتنا"، مشيراً إلى أننا "حذرنا العدو الإسرائيلي وقلنا لهم إن المسجد الأقصى خط أحمر".