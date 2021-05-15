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التربية والتعليم: الدوام ليومي الأحد والاثنين سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد

التربية والتعليم: الدوام ليومي الأحد والاثنين سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن الدوام ليومي الأحد والاثنين؛ سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد؛ نظرا للظروف الراهنة، وحرصا على التحقق من توافر متطلبات الأمان للطلبة والمعلمين في ضوء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا.

وبينّت الوزارة في بيان مساء اليوم السبت، أنها ستوعز لمديريات التربية والتعليم بإعداد خطة للدوام مع انتهاء اليومين؛ وبما يراعي خصوصية بعض المدارس، خاصة تلك الواقعة في مناطق التماس وعلى الطرق الالتفافية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها لحماية أطفال فلسطين وحقهم في الحياة والتعليم.

وأعربت التربية عن أهمية تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الذي يواصل استهداف المدارس والطلبة وأبناء شعبنا في قطاع غزة؛ حيث يتواصل قصف مدارس حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث؛ في مشهد معبّر عن الانتهاك الصارخ لكل الأعراف والمواثيق، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرة أن استهداف المنشآت التعليمية والأطفال يندرج في إطار جرائم حرب.

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