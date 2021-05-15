قناة إسرائيلية: وزراء في (كابينت) يعتقدون بأنه يجب إنهاء العملية العسكرية بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه على الرغم من اهتمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس بمواصلة عملية "حارس الأسوار" ضد غزة لبضعة أيام أخرى، يعتقد وزراء في (كابينت)، بأنه يجب إنهاء العملية بدعوى أن بنك الأهداف قد نفد.يأتي ذلك بعدما قالت إذاعة (الجيش)، بأن اجتماع (كابينت) السياسي-الأمني، ​​سينعقد غدا في تمام الساعة 11:00 صباحاً.وكانت (القناة 12) الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه "رفيع المستوى" قوله، بأن "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن وقف إطلاق النار".وأضاف: "سنواصل العملية العسكرية ضد غزة".وكانت صحيفة (معاريف) قالت إن نتنياهو، سيجري قريبًا تقييمًا للوضع مع وزير الجيش ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) وكبار المسؤولين الأمنيين، كما سينعقد غداً اجتماع لـ (كابينت) السياسي-الأمني.وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت مساء أمس السبت، عن تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.