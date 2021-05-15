مشعل: بعد الانتصار بالمعركة نرتب بيتنا الفلسطيني وشعبنا سيجني ثمرة التضحيات

رام الله - دنيا الوطنقال خالد مشعل، رئيس حركة حماس بالخارج، إن قيادة الحركة شرحت لجميع الوسطاء كيف بدأ العدوان في الأقصى والشيخ جراح.وأضاف في تصريحات لقناة (العربي): أن "على إسرائيل أن توقف عدوانها، نقطة أول السطر"، متابعاً بأن "إسرائيل تسعى لتسجيل أي نصر أو نقطة إيجابية والمقاومة، لا تسمح لها بذلك.وقال مشعل: إن هبة الفلسطينيين في أراضي عام 48 تؤكد أن شعبنا في كل مكان يشاركنا في التضحية والآمال والآلام، مشيراً إلى أن "الأرض، والقدس، والمقدسات، وحق العودة، والمقاومة، تحرير الأسرى من السجون، "هذه هي العناوين الكبيرة التي يناضل شعبنا من أجلها".وقال مشعل: أخاطب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هذه لحظة الحقيقة للثأر والرد، ووقت اشتعال الانتفاضة والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال"، متابعاً: أخاطب الرئيس أبو مازن: الكلمة السواء في وقت المعركة، هو خوض المعركة معا.وتابع مشعل: "بعد الانتصار في المعركة نرتب بيتنا الفلسطيني ونجري الانتخابات، ونكون شركاء في القرار السياسي".وشدد رئيس حركة حماس بالخارج، على أننا "قادرون على إخراج الاحتلال من الضفة والقدس مثلما أخرجناه من غزة، عندما قاتلنا معا في الانتفاضة الثانية".وقال مشعل: "سنفرض رد العدوان ودحر الاحتلال والاحتلال يحاول أن يسجل أي نصر شكلي، ولن يحققوه بإذن الله".وأردف بأن قيادة الحركة تدير الموقف السياسي بثبات ورسوخ شعبها ومقاومتها، مشيراً إلى أن "شعبنا سيجني ثمرة التضحيات والبطولات".