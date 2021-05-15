حماس: مستمرون بالمعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إنها مستمرة بالمعركة وبكل قوة وصلابة و"لا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن كتائب القسام وقوى المقاومة فاجأت الاحتلال الإسرائيلي بقوتها وإبداعتها وإدارتها للمعركة، مشيراً إلى أن "المقاومة وكتائب القسام أبدعت في مقارعتها للعدو الجبان واربكت حساباته وجعلته في حالة إفلاس وتخبط وقلبت عليه الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي والإقليمي والعالمي".وقال برهوم: إن "تل أبيب عاصمة القرار الإسرائيلي أصبحت الآن ساحة النزال بين القسام والعدو والهدف الرئيس لصواريخ القسام، والجبهات المفتوحة مع العدو وضربات المقاومة القوية والدقيقة أوقعته في مأزق وشكلت له أزمة كبيرة أمنية ومجتمعية وعسكرية وسياسية".وشدد على أن "الشعب الفلسطيني ملتحم في كل الساحات لمواجهة العدو ويلتف بقوة خلف المقاومة الدرع الحامي له".وتابع: "لن نتردد يوما في مقارعة وضرب العدو الصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي شعبنا ومقدساتنا من أي عدوان"، و"لدينا مزيد من القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته".وتابع: "جاء الوقت كي يحمل كل أبناء شعبنا السلاح في وجه العدو ومستمرون في المعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا".