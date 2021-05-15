صور.. الدفاع المدني: نواجه صعوباتٍ في السيطرة على حريق شمال القطاع















رام الله - دنيا الوطنقالت المديرية العام للدفاع المدني، بغزة، إن طواقم الدفاع المدني تعمل ومنذ أكثر من ساعة، على إخماد حريق هائل اندلع في مخازن تحتوي على مواد زراعية وبلاستيكية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا شمالي القطاع، نتيجة استهدافها بغارات إسرائيلية مساء اليوم السبت.وأضافت: بأن الطواقم المختصة، تواجه صعوباتٍ في السيطرة على الحريق، حيث تمت الاستعانة بطواقم محافظتي غزة والوسطى، مدعومة بآليات من عدة بلديات؛ لإسناد طواقم محافظة الشمال في المهمة.