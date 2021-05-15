فيديو.. الاحتلال يواصل قصفه للقطاع وشهيد إثر استهداف سيارة بمدينة غزة





كما استهدفت طائرة استطلاع، بصاروخ أرضاً زراعية في نهاية شارع البنات شرق مدينة بيت حانون، دون إصابات.





كما تم استهداف منزل بصاروخ من قبل طائرات الاستطلاع نهاية شارع المنطار، شرق حي الشجاعية شرق غزة.





ووفق مصادر محلية، فهناك أضرار كبيرة لحقت بمستشفى بيت حانون جراء استهداف طائرات الاحتلال، منازل وأراضي زراعية قريبه منه.





وواصلت مدفعية الاحتلال في استهداف الأطراف الشمالية لبيت لاهيا وبيت حانون بالقذائف الدخانية، مما تسبب بانتشار الدخان الأبيض بشكل كثيف المناطق المستهدفة.





في السياق، قالت وزارة الأوقاف، بغزة،: إن طائرات الاحتلال تستهدف بعدة صواريخ مقبرة "السيفا" في بيت لاهيا ومقبرة جباليا البلد بمحافظة الشمال.











رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم السبت، سيارة أحد المواطنين نهاية شارع الجلاء غرب غزة، حيث أدت لاستشهاده على الفور.