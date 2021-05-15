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شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن
الرئيس عباس وجو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس، تلقى اتصالاً هاتفياًَ من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأن الاتصال الهاتفي تناول فيه آخر التطورات والأحداث في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اطلع الرئيس عباس نظيره الأميركي، على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل المئات من أبناء شعبنا، وجرح الآلاف وتشريد آلاف العائلات من منازلهم التي تم تدميرها في غزة والضفة، وإرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومحاولات سرقة أراضي أهلنا في الشيخ جراح.

وطالب الرئيس، عباس بايدن بتدخل الإدارة الأميركية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وابلغ الرئيس عباس، الرئيس بايدن أنه أجري اتصالات واسعة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا والوصول الى التهدئة.

وأكد للرئيس بايدن، أن الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي معوقات تعترض طريقها.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس على أن الانتخابات سيتم إعادة تنظيمها بمجرد التزام إسرائيل بالاتفاقيات بشأن إجرائها في مدينة القدس.

بدوره، أكد بايدن، على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

واكد الرئيس بايدن، التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام.

وشدد الرئيس الأميركي، على معارضة الإدارة الأميركية لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وأنها تعارض كذلك إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح والقدس الشرقية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.

كما أكد بايدن على مواصلة ادارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة (أونروا).

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن واطلعه على آخر التطورات والعمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها. 

ووفق تغريدة لنتنياهو عبر (تويتر)، فقد قال خلال المكالمة: إن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب المساس بغير المتورطين.

وأضاف: "الدليل على ذلك هو بأنه يتم إخلاء غير المتورطين من الأبراج التي تتواجد فيها أهداف إرهابية والتي تستهدف من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي"، وفق زعمه.

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