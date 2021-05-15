خلال اتصال هاتفي مع بايدن.. نتنياهو يتحدث عن استهداف الأبراج بالقطاع





وأضاف: "الدليل على ذلك هو بأنه يتم إخلاء غير المتورطين من الأبراج التي تتواجد فيها أهداف إرهابية والتي تستهدف من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي"، وفق زعمه.











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن واطلعه على آخر التطورات والعمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها.ووفق تغريدة لنتنياهو عبر (تويتر)، فقد قال خلال المكالمة: إن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب المساس بغير المتورطين.